Per il Psg è stata una notte fantastica, forse fra le più belle vissute in Europa negli ultimi anni. Il successo al Parco dei Principi contro il Liverpool spiana a Neymar e compagni la strada verso la qualificazione agli ottavi di finale, anche se ci sarà da vincere a Belgrado contro la Stella Rossa, laddove hanno fallito sia il Napoli che il Liverpool. Non è finita qui, dunque. Anche se le reti di Bernat e del fenomeno brasiliano con la maglia numero dieci hanno certamente reso le cose più facili. La squadra di Tuchel, quindi, non sorride più solo in campionato, dove ha raggiunto tredici vittorie su altrettante partite giocate e dove il vantaggio sul Lione secondo in classifica è già di 15 punti. Adesso si può gioire anche in Europa. Dopo la vittoria sui Reds lo hanno fatto tutti, anche Choupo-Moting. Che però, qualche ora dopo, ha dovuto fare i conti con una spiacevole sorpresa.

Una rapina… con i fiocchi

Già, perché mentre l’attaccante tedesco entrava al posto di Cavani e mentre festeggiava sotto la propria curva al triplice fischio finale dell’arbitro, ecco che la sua casa veniva svaligiata. E i ladri, a questo giro, il loro mestiere lo hanno fatto anche molto bene, perché il bottino che si sono portati via pare essere uguale ad un valore di 600mila euro. Un vero e proprio tesoro, dunque, secondo quanto riportato da France Info e il settimanale scandalistico Closer, che raccontano di come i ladri si siano intrufolati nell’appartamento del 29enne, al quarto piano di un palazzo nei quartieri chic ad ovest di Parigi, portando via gioielli per 400mila euro e borse di una sessantina di marche per altri 200mila euro. Sembra che l’attaccante del Psg si fosse anticipato nei regali natalizi e questo spiega il perché della presenza nell’appartamento di oggetti di così grande valore. I ladri, insomma, sono arrivati al momento giusto, svaligiando anche altre abitazioni nel quartiere, incluse quelle di alcuni giornalisti. Serata, in fin dei conti, amara quindi per il povero Choupo-Moting. Lui che, fino a questo momento, anche in campo sta riscontrando delle difficoltà. La troppa concorrenza nel reparto offensivo, infatti, gli ha permesso di collezionare soltanto 173’ in questa stagione.