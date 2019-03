La delusione per una sconfitta che fa male e che rischia di segnare il suo futuro sulla panchina giallorossa. Dopo il ko contro il Porto e la conseguente eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale della competizione, Eusebio Di Francesco non si è presentato – per scelta sua e non dettata dalla società – davanti ai giornalisti in tv né in conferenza stampa nel post gara: l'allenatore della Roma ha preferito isolarsi sul pullman della squadra per analizzare il ko e soprattutto la sua situazione personale. Panchina in bilico dunque quella di Di Francesco, con la società giallorossa che deciderà nella giornata di giovedì il futuro dell'allenatore: la società prenderà una "decisione di buon senso e condivisa dalla proprietà", questo almeno quanto filtra dalla Roma, e vuole riflettere con attenzione sul da farsi.