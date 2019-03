Ranieri il primo candidato in caso di esonero di DI Francesco

In questo momento come possibile allenatore della Roma (in caso di esonero di Di Francesco) in pole position c'è Claudio Ranieri, che conosce molto bene l'ambiente e che è stato capace in passato di gestire la squadra in momenti delicati e di riportarla ad alti livelli. Ranieri avrebbe il compito di portare i giallorossi in Champions