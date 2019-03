Conto alla rovescia ormai iniziato verso l’ottavo di ritorno di Champions League tra Juventus e Atletico. “E’ dal momento in cui si è perso 2-0 che si fa il conto dei minuti, è un’attesa insopportabile”, afferma Walter Veltroni ospite al Club di Sky Sport. "Per la Juventus sarà una partita durissima e difficilissima, l’Atletico è la squadra peggiore da affrontare in Champions. All’andata i bianconeri hanno subito due gol, il secondo ampiamente evitabile. Recuperare tre gol non è facile. Gli spagnoli – ha proseguito Vetroni nella sua analisi – sono una squadra quadrata, molto strutturata, con grande carattere. Io non ho mai creduto che l’acquisto di Ronaldo significasse automaticamente avere la Champions in mano, perché le squadre non sono fatte da un solo giocatore: certamente uno come CR7 fa fare un salto da tutti i punti di vista, però le squadre sono una costruzione più complessa".

"Sorpreso dalla critiche ad Allegri"

Veltroni analizza il momento della Juventus e difende il lavoro svolto fino a questo momento da Allegri, al centro di diverse critiche dopo il ko bianconero nella gara d’andata a Madrid. "A me sorprende un po'che ci sia polemica attorno ad Allegri. Sono 8 anni, con questo, che la Juventus vince consecutivamente lo scudetto e non vorrei che fosse considerato normale, perché non lo è. Allegri ha vinto 4 scudetti, 4 Coppe Italia, ha portato la squadra a disputare due finali di Champions League: per un tifoso bianconero la Champions è importantissima, però non ci contesta un allenatore sulla base di questi di risultati", ha concluso Veltroni.