Tre gol e una notte da sogno per il popolo bianconero. Cristiano Ronaldo show all'Allianz Stadium, con il portoghese autore di una tripletta che ha permesso alla Juventus di superare l'Atletico Madrid e di volare ai quarti di finale della competizione: "Doveva essere una notte speciale per la squadra e lo è stata, questa è la mentalità da Champions. Non abbiamo vinto ancora niente ma questa partita è motivo di orgoglio per noi, siamo sulla strada giusta", le parole di CR7 a Sky Sport nel post gara. "Nella storia della Juve non c'era mai stata una rimonta del genere? E' per questo che la Juventus mi ha acquistato, per aiutarli in partite come questa. Io faccio il mio lavoro e sono molto contento, è stata una serata magica", ha proseguito il portoghese.

"Finale? Pensiamo gara dopo gara"

Cristiano Ronaldo prosegue poi nella sua analisi: "L'Atletico era una squadra complicata da affrontare, ma anche noi siamo forti e abbiamo meritato di passare. Per la finale però è presto, pensiamo passo dopo passo, una gara alla volta", ha concluso l'attaccante portoghese.