Cristiano Ronaldo, dedica della compagna su Instagram

Qualche decina di minuti dopo, il bellissimo post su Instagram per ribadire il suo amore per il fuoriclasse portoghese: "Questo 3-0 nessuno te lo porta via. Te lo meriti, non per i 3 gol di stasera. Te lo meriti per la tua dedizione, per quello che ottieni nel club in cui ti trovi. Sei un traino per i tuoi compagni, allenatore e tutti quelli che ti ammirano e supportano ogni giorno. Il Karma esiste. Dio sa, Dio te lo da, perché il mondo del calcio è tuo. Ti amiamo. Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina".