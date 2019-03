Il sorteggio di Nyon ha decretato che l'Ajax sarà la sfidante della Juventus nei quarti di finale di Champions League. Una sfida che evoca ricordi dolci per i bianconeri, che riportano all'ultimo trionfo europeo nel 1996. La Juventus vinse ai rigori, ma nei 90 minuti a segnare fu Fabrizio Ravanelli. L'ex attaccante bianconero ha parlato di quella finale, proiettandosi anche alla prossima sfida: "Quando c'è stato il sorteggio ed è venuto fuori l'Ajax, è stata una sensazione forte perché mi sono venuti in mente tanti ricordi del 1996 – ha dichiarato a Sky Sport - Sarà una sfida bellissima e un grande spettacolo. Non bisogna fare l'errore del Real Madrid, ovvero attaccare questa squadra senza raziocinio. Se hanno campo fanno veramente male, giocano ad alta intensità e possono creare problemi. La Juventus, al di là di tutto, deve fare queste ultime cinque partite, se ne avrà la possibilità, come ha fatto quella contro l'Atletico Madrid. È stata una delle migliori partite degli ultimi anni, è stata toccata nell'orgoglio e quando questo accade si va incontro a dei problemi. Contro l'Ajax servirà una gara molto tattica, perché giocano a un'intensità incredibile".

"Mandzukic straordinario, il paragone mi onora"

Per il ruolo svolto nella Juventus, spesso Mario Mandzukic è stato paragonato a Ravanelli: "Sono molto orgoglioso di essere paragonato a lui, è un calciatore straordinario e la sua attitudine per la causa è encomiabile. Senza togliere niente a nessuno, il nostro tridente del 1996 era veramente fortissimo. Eravamo i primi difensori, giocavamo un calcio totale e siamo stati la prima squadra ad aver portato un 4-3-3 all'olandese con Marcello Lippi. Questo è stato possibile grazie al sacrificio di tutti. Dybala titolare? Abbiamo un grande calciatore come Bernardeschi, ma noi italiani siamo sempre amanti dello straniero. Ma Bernardeschi merita tutti i titoli e la titolarità nella Juventus. Ma per vincere la Champions serve anche uno come Douglas Costa, un calciatore che può spaccare le partite. A livello internazionale servono grandi giocatori, fisicità e determinazione, solo la qualità non basta”. Sulla passione per la bicicletta, aggiunge: “Mi piace la fatica, anche in campo era così. È una passione e una scuola di vita, ti fa capire che per raggiungere qualcosa bisogna fare grandi sacrifici. Quando vedo giocare Mandzukic o altri calciatori che si sacrificano, mi vengono in mente le mie partite. Mi piace osannare i calciatori che antepongono gli interessi della squadra a quelli personali".