Hanno cancellato Madrid dalla cartina europea della Champions con due imprese, adesso si affrontano ai quarti di finale con il pensiero rivolto proprio a Madrid, sede della finale. La Juventus pesca l’Ajax e la partita degli olandesi al Bernabeu è ancora negli occhi di tutti: Real fatto fuori grazie a una prestazione da favola, ma se parliamo di imprese anche i bianconeri hanno la loro da sventolare, con l’Atletico ribaltato quando sembrava impossibile.

Il momento dell'Ajax

Qualificatosi come seconda nel girone alle spalle del Bayern, ma senza mai perdere (1-1 e 3-3 nei due confronti con i bavaresi), l’Ajax ha incontrato la sua prima sconfitta in Champions in casa, nell’andata degli ottavi con il Real, 1-2 poi capovolto con il 4-1 di Madrid. Sconfitta che va a sommarsi a quelle incassate in campionato in questa stagione contro il Psv capolista: 3-0 e un pesante 6-2, nonostante i quali i lancieri sono a -2 dalla vetta, con il miglior attacco della Eredivisie (88 gol in 25 partite) e la seconda miglior difesa (21 subiti).

Beata incoscienza e "niente da perdere"



Sui ragazzi terribili di ten Hag si è scritto tanto, specie dopo la vittoria al Bernabeu: si è parlato di spensieratezza e beata “incoscienza”, quelle che solo i giovani – età media della squadra 24.1 anni – possono portare in campo e che possono essere un punto di forza così come un problema. All’Ajax di oggi, capace di non tremare al cospetto del Bernabeu e di sbancarlo, manca comunque l’abitudine a frequentare certi palcoscenici europei: la Juventus, questa Juventus, ha l’esperienza sufficiente per non commettere gli stessi errori del Real Madrid. D’altra parte, va temuto il fatto che l’Ajax se la giocherà senza nulla da perdere: in certe gare può rappresentare l’approccio migliore.

Precedenti piacevoli

I precedenti giocano a favore della Juventus: 12 scontri tra i due club, 6 vittorie dei bianconeri, 4 pareggi e solo 2 sconfitte. Mai battuta negli ultimi 9 confronti, la Juve ha vinto cinque delle ultime sei sfide con l’Ajax in competizioni europee (0-0 nella più recente) e tutte le ultime 3 giocate ad Amsterdam. L’ultimo ko della Juve contro l’Ajax risale al 1974, il precedente più piacevole per i bianconeri, ovviamente, è quello della finale di Roma vinta ai rigori nel 1996, quando la Juve sollevò la sua ultima Champions.

Ronaldo, già 7 gol all'Ajax

Anche Cristiano Ronaldo sorride ripensando all’Ajax: in carriera l’ha incontrato 5 volte riservandogli 7 gol (compresa la sua prima tripletta in Champions). Solo contro Juventus e Bayern ha fatto più gol nella massima competizione europea.