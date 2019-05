Nella sua casa di Londra, seduto sul divano, Josè Mourinho riguarda al telefono la sequenza della premiazione della notte di Madrid. Il 22 maggio 2010 si realizzava il sogno dei tifosi interisti, con la Champions alzata al cielo da Javier Zanetti, dopo la finale vinta contro il Bayern Monaco. Immagini riviste da Mou in silenzio compiaciuto e anche con un po’ di emozione. Un video che si conclude con poche parole indirizzate ai suoi ex giocatori: “Grandi uomini, 22 maggio” e un bacio finale rivolto ai protagonisti dello storico Triplete interista. I destinatari infatti sono gli ex nerazzurri del 2010, riuniti in una chat creata proprio per mantenere i legami in un gruppo che realizzò un’impresa sportiva senza precedenti in Italia.

Un gesto fra passato e presente che è anche un messaggio per il futuro: Mourinho è ancora fortemente legato ai colori interisti. Nonostante l’amicizia con Cristiano Ronaldo e qualche strano rumors che lo hanno accostato recentemente alla panchina della Juve. I più maliziosi, magari, potrebbero addirittura vedere nella maglietta indossata da Josè un messaggio “subliminale”. Ma anche qui nessun caso: è semplicemente una maglia dello storico sponsor tecnico dell’allenatore portoghese.