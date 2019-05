“Sto bene”. I messaggi che arrivano da Harry Kane sono confortanti: l’attaccante del Tottenham sta tornando in forma e sarà presumibilmente a disposizione di Mauricio Pochettino per la finale di Champions League contro il Liverpool. A pochi giorni dal match più importante della stagione, l’attaccante si è detto ottimista per il recupero dall’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per quasi due mesi: “Sono pronto - ha spiegato Kane - Non ci sono stati problemi finora, mi sono allenato insieme alla squadra dalla scorsa settimana. In questi giorni sto cercando di trovare la migliore forma possibile in vista della finale di sabato”. Il centravanti inglese, autore di 24 gol in 39 gare stagionali, non gioca dal 9 aprile scorso, quando si fece male nei quarti di Champions contro il Manchester City: “Toccherà all’allenatore decidere se schierarmi - ha spiegato - Lui e lo staff valuteranno e decideranno se sono in forma o meno. Finora, però, posso dire che mi sento bene e pronto per giocare”. Proprio Pochettino ha parlato di Kane in conferenza stampa: “Non posso dire se sia al 100% o se sarà disponibile per la partita, o in panchina o fuori. Ma siamo così felici e positivi riguardo al suo progresso. È un giocatore molto importante, sono ottimista sulla sua situazione. Abbiamo giorni per valutare e vedere come procede il suo recupero”.