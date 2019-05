Se Klopp sorride e in conferenza stampa riesce a stemperare la tensione, Mauricio Pochettino lascia un po' trasparire l'emozione: del resto, per l'allenatore argentino - proprio come per il Tottenham - è la prima finale di Champions League. "E' stato un percorso incredibile - ha detto nella conferenza stampa di vigilia - è stato un piacere gestire questo gruppo. Sono orgoglioso di loro: ora siamo concentrati sulla partita, siamo pornti. Domani dobbiamo correre e goderci la partita. Noi e il Liverpool ci conosciamo bene, abbiamo la stessa ambizione di vincere. Perché quando si arriva in finale in un modo o nell'altro devi vincere. Loro sono insieme al Manchester City la migliore squadra d'Inghilterra, Klopp è un grande allenatore, ma noi sappiamo benissimo cosa fare. E per scrivere la storia dobbiamo vincere".

"Kane? Decisione non facile"



Il grande dubbio di formazione è legato naturalmente alla presenza di Harry Kane. L'attaccante degli Spurs ha recuperato dalla distorsione alla caviglia, ma la sua presenza non è sicura: "Normale mi chiediate di lui, ma non sarà semplice prendere una decisione. Abbiamo però tutte le informazioni necessarie per scegliere il meglio per cercare di vincere. In generale - ha aggiunto Pochettino - è sempre difficile scegliere undici giocatori. Ecco perché una settimana fa ho proposto alla Uefa di fare una foto con tutta la rosa in campo prima dell'inizio della partita: mi hanno ascoltato". Infine, un appello ai tifosi: "Domani abbiamo l'opportunità di dimostrare che in Inghilterra abbiamo dei valori legati al calcio".