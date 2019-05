La probabile formazione del Liverpool

Seconda finale consecutiva per i Reds, battuti a Kiev dal Real Madrid nell’ultima edizione e pronti al riscatto al Wanda Metropolitano. Solo un indisponibile (Keita) per Klopp alle prese con il dubbio Firmino: "È pronto, sta bene e ha recuperato, ma non dico se giocherà", ha spiegato il manager tedesco in conferenza stampa. Non può che essere Firmino il principale indiziato a completare il tridente con Salah e Mané, vietato tuttavia trascurare l’ipotesi Origi dal 1’: nessuna perplessità sulla condizione fisica del centravanti titolare, piuttosto una scelta definitiva che non esclude ancora il 24enne belga decisivo contro il Barcellona ad Anfield. Idee decisamente più chiare per il resto della formazione di partenza dove, a centrocampo, dovrebbero scendere in campo Fabinho ed Henderson insieme a Wijnaldum (altro protagonista in semifinale ai danni del Barça). In porta ci sarà Alisson, davanti a lui la linea difensiva ideale con la coppia Matip-Van Dijk oltre ai laterali Alexander-Arnold e Robertson.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp