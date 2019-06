José Antonio Reyes è morto oggi in un incidente stradale a Utrera la sua città natale. Il calciatore, 35 anni, che militava in questa stagione nell'Extremadura ha perso la vita in un incidente questa mattina. Reyes è stato il giocatore più giovane a debuttare nella Liga con la maglia del Siviglia. Fu ingaggiato nella stagione 2003-04 per 30 milioni dall'Arsenal. Con la maglia dei Gunners ha vinto una Premier, un Community Shield, e una FA CUp. Fu il primo giocatore spagnolo a vincere il campionato inglese. Successivamente fu ceduto al Real Madrid dove vinse una Liga. Le sueccessive tappe della sua carriera furono Atletico Madrid e Benfica. I suoi ultimi club sono stati Siviglia, Espanyol, Cordoba, Xinjiang e Extremadura, dove quest'anno ha conquistato la salvezza. Vinse quattro Europa League, una con l'Atletico e tre consecutive con il Siviglia: un record che condivide insieme a Beto, Gameiro e Vitolo. La Uefa ha deciso di far rispettare un minuto di silenzio in sua memoria prima della finale di Champions tra Tottenham e Liverpool.

L'incidente

Questa mattina, secondo quanto scrive il sito di ABC, intorno alle 11.40, il veicolo sul quale viaggiava Reyes sarebbe uscito di strada e avrebbe preso fuoco. L'incidente è avvenuto sulla A-376, sulla strada tra la sua città natale Utrera e Siviglia. Sempre secondo quanto riporta ABC, sarebbe morto nell'incidente anche un familirare di Reyes, mentre un terzo occupante del veicolo sarebbe in gravi condizioni.