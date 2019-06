"Ehi, numero 8, non ti avrò mica distratto...". Il giorno dopo l'invasione di campo con cui ha rubato la scena per qualche secondo a Liverpool e Tottenham, è tempo di raccogliere follower e like per Kinsey Wolanski, ormai nota come la "bionda seminuda" che ha attraversato il prato del Wanda Metropolitano in costume da bagno, prima di essere fermata e scortata fuori.

Un fuori-programma che adesso la modella stessa ha voluto raccontare con un paio di post sul suo profilo Instagram, da ieri sera visitatissimo. "Life is for living, do crazy things that you will remember forever", ha scritto nel primo, spiegando quella che potrebbe essere la sua filosofia di vita: la vita è fatta per essere vissuta e per fare cose un po' pazze da ricordare per sempre.

Il numero 8 distratto

E per sempre, questa finale, se la ricorderà sicuramente Harry Winks, uscito sconfitto ma protagonista in tante foto che hanno immortalato il suo stupore nel trovarsi al cospetto di Kinsey, al 17' della partita più importante della sua vita. Il giocatore del Tottenham, immobile, sguardo apparentemente fisso mentre la ragazza viene condotta fuori dal campo, non riesce a credere ai propri occhi; e lei, il giorno dopo, torna su quell'incontro con malizia. "Ho distratto il numero 8 un po' troppo?", chiede su Instagram chiamando Winks "per numero", non sapendo evidentemente neanche chi fosse il giocatore che la fissava in quel modo. Un post destinato a regalarle ulteriore fama e nuovi followers, per un profilo che adesso ne vanta già più di 2 milioni. Potere della Champions.

"Vuoi sposarmi?"

Poco dopo, forse ingelosito da quello sguardo di Winks, è intervenuto anche il fidanzato della modella, chiedendole di sposarlo. Il minimo, dopo tutto quello che la ragazza ha fatto per lui e per la sua attività nelle ultime ore, dato che la pubblicità che la Wolanski mostrava sul petto del costume con cui ha fatto invasione di campo era quella del sito internet per adulti di proprietà proprio del suo fidanzato, Vitaly Zdorovetskiy, noto Youtuber con un canale con quasi 10 milioni di follower, ed ex attore porno. E il finale romantico è servito.