Poche sorprese nell’andata del secondo turno dei preliminari di Champions League: non falliscono le big in gioco a questo punto della competizione. Exploit del Celtic, che ha ormai entrambi i piedi al terzo turno: 5-0 agli estoni del Kalju, doppietta per Christie. Riesce a vincere in casa anche il Psv Eindhoven, seppur con qualche difficoltà: 3-2 in rimonta contro il Basilea, protagonisti nei minuti finali Lammers e Malen con due reti che potrebbero diventare decisive. Tutto rimandato per il verdetto alla sfida di ritorno in Svizzera. Bene la Dinamo Zagabria: 2-0 esterno al Saburtalo; vince anche la Stella Rossa, vittoriosa di misura contro l’HJK grazie al gol dell’ex Atalanta Boakye. Protagonista di giornata anche un italiano, Davide Lanzafame: con una doppietta, l’ex Juve lancia il suo Ferencvaros contro i maltesi del Valletta (3-1). Successi anche per BATE e Copenhagen, pari Olympiacos in casa del Viktoria Plzen. Le sfide di ritorno si giocheranno tra il 30 e il 31 luglio.

Andata 2º turno: i risultati

Plzen-Olympiacos 0-0

Saburtalo-Dinamo Zagabria 0-2 (giocata martedì 23)

67’ Orsic, 78’ Petkovic

Psv-Basilea 3-2 (giocata martedì 23)

14’ Bruma (P), 45’ Ajeti (B), 79’ Alderete (B), 89’ Lammers (P), 90’ Malen (P)

TNS-Copenhagen 0-2 (giocata martedì 23)

18’ Sotiriou, 61’ Skov

Sutjeska-APOEL 0-1 (giocata martedì 23)

42’ De Vincenti

BATE-Rosenborg 2-1

5’ Stasevich (B), 25’ Konradsen (R), 51’ Skavysh (B)

Cluj-Maccabi Tel Aviv 1-0

22’ Omrani

Ferencvaros-Valletta 3-1

19’ aut. Bonello (F), 36’, 59’ Lanzafame (F), 85’ Yuri (V)

Maribor-AIK 2-1

6’ Kronaveter (M), 28’ Goitom (A), 38’ Ivkovic (M)

Celtic-Kalju 5-0

36’ Ajer, 44’, 65’, Christie, 45’ Griffiths, 77’ McGregor

Dundalk-Qarabag 1-1

4’ Emreli (Q), 78’ Hoban (D)

Stella Rossa-HJK 2-0

27’ Boakye, 90' Pavkov