È bastato un lampo del Toro per illuminare la notte a Praga. Ci ha pensato Lautaro Martinez che, con uno splendido gol al volo, ha regalato i tre punti all'Inter nella trasferta sul campo dello Sparta Praga. Successo che ipoteca il passaggio diretto agli ottavi per i nerazzurri, obiettivo ormai a un passo. 1-0 esterno commentato così da Simone Inzaghi nel post-partita: "Un risultato fatto di grandissime prestazioni, ci manca ancora un punto ma il destino sarà nelle nostre mani - ha detto -. Questo cammino non era scontato, lo abbiamo voluto e ottenuto con queste 7 partite fatte nel modo giusto. Ci manca l'ultimo passo ma sono soddisfatto della prestazione, per come siamo sempre stati concentrati perché è stata molto impegnativa. Ho fatto i complimenti ai ragazzi e sono contento anche per i nostri tifosi, anche per loro viaggiare ogni due giorni e mezzo come per noi non è semplicissimo, però erano tanti anche stasera".