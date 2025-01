Un tedesco di 35 anni ha causato non pochi disagi alle forze dell'ordine tentando di accedere dall'ingresso 12 dello stadio della Juve, anche se i bianconeri erano impegnati in Champions in trasferta a Bruges. I carabinieri hanno dovuto ricorrere all'uso del taser e sono finiti in ospedale con lesioni giudicate guaribili in 10 e 7 giorni

