L'allenatore del Milan commenta il successo sul Girona che vale il sesto posto in classifica, a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi: "Il risultato è positivo, ma c'è tanto da fare. Non abbiamo preso gol ma dobbiamo essere più compatti, è un periodo di evoluzione". Su Leao: "Sta lavorando anche senza palla per poter essere un giocatore più forte"

E' un Sergio Conceiçao molto onesto al termine della gara vinta dal Milan con il Girona per 1-0, che proietta i rossoneri tra le prime otto e molto vicini alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: "Il risultato è stato positivo, abbiamo avuto dei momenti interessanti ma c’è tanto lavoro da fare - spiega - Abbiamo preparato questa gara sapendo che il Girona vuole giocare e sono bravi, non gli abbiamo permesso molto di giocare e poi quando abbiamo messo velocità e verticalità abbiamo creato situazioni pericolose e potevamo segnare qualche gol in più".

"Nella ripresa troppa paura di prendere gol" Qualche problemino in più nella ripresa: "Nel secondo tempo c'era più paura di prendere gol che di farlo, ci sono tante cose da migliorare e sono qui per questo - dice ancora - Non abbiamo preso gol ma dobbiamo essere più solidi e compatti, ci sono dei momenti senza palla che tutti devono pensare nello stesso modo, è chiaro che fa piacere non prendere gol, ma questa deve diventare un’abitudine, è un processo di evoluzione e i ragazzi devono accettare quello che voglio per la squadra, poi alla fine abbiamo cambiato qualcosina perché in questo momento è molto importante il risultato".