Leao: "Con Conceiçao difendo e ho altra mentalità"

L'attaccante commenta il successo del Milan e più in generale la sua evoluzione dall'arrivo di Conceiçao: "Il mister mi chiede cose diverse perché abbiamo un altro modo di difendere e di pressare, ma a me piace perché è una cosa che mi manca e mi può migliorare, poi quando gioco dalla sua parte è un inferno (ride ndr)". Ed ancora: "Devo migliorare anche i numeri sottoporta per stare a livelli altissimi"

E' sempre più trascinatore di questo Milan, Rafa Leao che grazie a un suo gol ha permesso alla sua squadra di battere il Girona e di fare un passo deciso in avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Un Leao trascinatore ma anche disposto al sacrificio: " Sto cercando di cambiare alcuni atteggiamenti, il mister mi ha messo questo in testa, nel primo tempo che ero dalla sua parte è stato un inferno (ride ndr), ma no è una cosa buona, lui sta portando questa mentalità - spiega - A me piace perché è una cosa che mi manca e posso aiutare di più la squadra, anche perché così facendo quando recuperiamo palla sono più vicino alla squadra e ho più campo aperto per andare a puntare gli avversari".

"Il mister mi chiede di pressare e difendere, così posso migliorare"

Un cambiamento dovuto alle richieste di Conceiçao: "Prima gli allenatori mi lasciavano più libero, ma il mister ha un altro modo di pensare perché abbiamo un altro modo di pressare e di difendere più compatti, io cerco di fare ciò che lui mi chiede - spiega ancora - Conceiçao mi ha dato degli obiettivi anche per aumentare i miei numeri in zona gol, c’è da migliorare dei numeri per stare a livelli altissimi". Un Leao che in Champions spesso trova più spazio: "Ovviamente da quando il mister è arrivato mi ha fatto capire che mi vuole aiutare e che io devo trascinare la squadra - conclude - In Champions ci sono più spazi, in Serie A è diverso perché bisogna essere più vicini alla porta, in Champions c’è più spazio e creiamo di più lì, ma dobbiamo fare gol perché se non fai gol poi ti puniscono".