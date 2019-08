Prosegue la marcia verso la prossima Champions League, competizione già in corso con l'andata del terzo turno preliminare. Archiviati i primi due step di qualificazione, infatti, l’Europa che conta prevede un ulteriore turno prima degli spareggi per i quali è già stato decretato l’accoppiamento: obiettivo accedere alla fase a gironi per le squadre in corsa, pretendenti che martedì sono già scese in campo per il primo round. Passo falso dell’Ajax a Salonicco (2-2), successi di misura per Bruges e Qarabag. E in serata si sono disputati altri cinque incontri.

Importante vittoria del Porto in Russia sul campo del Krasnodar, match risolto ai titoli di coda da Sergio Oliveira: l’1-0 esterno permette agli uomini di Conceição di affrontare al meglio il ritorno al do Dragão. Copione identico per l’Olympiacos che espugna Istanbul: basta Masouras per battere a domicilio il Basaksehir. Scivolone del Basilea davanti al proprio pubblico, sorpreso dagli austriaci del LASK: Trauner e Klauss mettono la freccia, Zuffi segna il 2-1 che tiene aperto il discorso qualificazione. Pareggio del Celtic a Cluj con Forrest che risponde a Rondon, tutto facile per il Rosenborg in Slovenia: il 3-1 rifilato al Maribor ipoteca l’accesso allo spareggio per i gironi di Champions. In programma martedì 13 agosto le sfide di ritorno.