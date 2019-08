L'Ajax "vede" la fase a gironi, il Porto dovrà faticare. Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti degli spareggi della Champions League 2019-20: i Lancieri semifinalisti della scorsa edizione sfidano il PAOK Salonicco al terzo turno preliminare, se si qualificano affrontano una tra APOEL e Qarabag. Più difficile il percorso del Porto impegnato col Krasnodar al terzo turno e poi eventualmente con Basaksehir oppure Olympiacos. Tra le "big" in campo anche Celtic e Dinamo Kiev.

I sorteggi degli spareggi

GNK Dinamo (CRO)/Ferencvaros (UNG) vs Maribor (SLO)/Rosenborg (NOR)

Cluj (ROM)/Celtic Glasgow (SCO) vs Slavia Praga (REP)

Young Boys (SVI) vs Stella Rossa (SER)/Copenaghen (DAN)

APOEL (CIP)/Qarabag (AZE) vs PAOK (GRE)/Ajax (OLA)

Basilea (SVI)/ LASK (AUS) vs Club Bruges (BEL)/Dinamo Kiev (UCR)

Basaksehir (TUR)/Olympiacos (GRE) vs Krasnodar (RUS)/Porto (POR)