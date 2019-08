Tutti in campo per il ritorno del terzo turno preliminare di Champions League. Passa l'Ajax che, dopo aver sofferto nella gara di andata, patisce anche in casa. 3-2 il risultato finale contro il Paok (5-4 il punteggio totale), con gli olandesi che avanzano così al turno successivo grazie ad un super Tadic (doppietta per lui) e a Tagliafico. La figuraccia, invece, la fa il Porto, che crolla in Portogallo contro il Krasnodar. I russi vanno avanti di tre gol già dopo 35', poi subiscono il tentativo di rimonta degli avversari che segnano con Ze Luis e Luis Diaz, ma non basta per la qualificazione (l'andata era terminata 0-1 per la squadra di Conceicao, fuori per la regola dei gol in trasferta). Rimonta completata per l'Apoel Nicosia, che vince 2-0 in casa del Qarabag e ribalta l'1-2 dell'andata. Dominano Rosenborg e Dinamo Zagabria, così come il Linz sul Basilea e l'Olympiakos sul Basaksehir. Succede ti tutto, infine, fra Dinamo Kiev e Brugge, che pareggiano 3-3 (passa la squadra belga grazie all'1-0 ottenuto in casa). Idem in Celtic-Cluj, con gli scozzesi eliminati dopo un incredibile 3-4. Passa ai rigori la Stella Rossa, che elimina i danesi del Copenaghen. Qui tutti i risultati.

Qarabag-Apoel Nicosia 0-2 (Tot. 2-3)

34' de Vincenti, 68' Matic

Rosenborg-Maribor 3-1 (Tot. 6-2)

45' Vancas (M), 53' Soderlund (R), 61', 81' Konradsen (R)

Dinamo Kiev-Club Brugge 3-3 (Tot. 3-4)

5' Buyalskiy (D), 38' Deli (B), 50' Shepeliev (D), 88' Vormer (B), 93' Aut. Mechele (D), 95' Openda (B)

Ferencvaros-Dinamo Zagabria 0-4 (Tot. 1-5)

16' Ademi, 47' Petkovic, 55' Olmo, 79' Gojak

Ajax-Paok 3-2 (Tot. 5-4)

23' Biseswar (P), 43', 85' Tadic (A), 79' Tagliafico (A), 93' Biseswar (P)

Linz-Basilea 3-1 (Tot. 5-2)

59' Aut. Petretta (L), 80' Ademi (B), 89' Goiginger (L), 94' Raguz (L)

Olympiakos-Basaksehir 2-0 (Tot. 3-0)

55' Semedo, 78' Valbuena

Celtic-Cluj 3-4 (Tot. 4-5)

27' Deac (CL), 51' Forrest (CE), 61' Edouard (CE), 74', 80' Omrani (CL), 76' Christie (CE), 98' Tucudean (CL)

Porto-Krasnodar 2-3 (Tot. 3-3)

3' Vilhena (K), 12', 34' Suleymanov (K), 57' Ze Luis (P), 76' Luis Diaz (P)

Copenaghen-Stella Rossa 1-1 (7-8 D.C.R)

17' Boakye (S), 44' N'Doye (44')