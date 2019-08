Con l’inizio dei preliminari di Champions League, si apre su Sky l’edizione 2019/20 del trofeo per club più prestigioso del mondo. L’Italia ha qualificato quattro squadre per la fase a gironi, corrispondenti alle prime quattro del campionato di Serie A: Juventus, Napoli, Atalanta e Inter. Il 20 e il 21 agosto invece si giocheranno sei partite valide per l’andata dei preliminari, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport. Le gare potranno essere seguite sia singolarmente che in contemporanea su Diretta Gol sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251 - calcio di inizio alle ore 21. Chi avrà la meglio nel doppio confronto si qualificherà per la fase a gironi che comincerà il 17 settembre. Le gare di ritorno di questo spareggio si giocheranno, a campi invertiti, martedì 27 e mercoledì 28 agosto, alla stessa ora. Solo su Sky sarà possibile assistere a tutti i match della UEFA Champions League anche per le prossime due stagioni (2019/2020 e 2020/2021).

La Champions su Sky Sport

Di seguito, la programmazione in diretta esclusiva dell’andata dei preliminari di Champions League su Sky Sport.

Martedì 20 agosto, ore 21:00

Apoel Nicosia – Ajax (Sky Sport Football e Sky Sport 252)

Cluj – Slavia Praga (Sky Sport Collection e Sky Sport 253)

Lask – Bruges (Sky Sport 254)

Mercoledì 21 agosto

Dinamo Zagabria – Rosenborg (Sky Sport Football e Sky Sport 252)

Young Boys – Stella Rossa (Sky Sport Collection e Sky Sport 253)

Olympiacos – Krasnodar (Sky Sport 254)