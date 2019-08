Sarà ancora Napoli contro Liverpool in Champions League. Così come è successo lo scorso anno, con la vittoria al San Paolo della squadra di Ancelotti e il successo di Anfield dei Reds. Squadre che si sono affrontate anche questa estate con il Napoli vincitore per 3 a 0. In un girone completato dal Genk e dal Salisburgo, Ancelotti vede il bicchiere mezzo pieno: "Meglio dello scorso anno, ma comunque un girone difficile", le parole dell'allenatore tramite i canali social della squadra di De Laurentiis. A fargli eco l'avversario Klopp: "Lo scorso anno quella contro il Napoli è stata una delle nostre partite migliori. Alisson fece una parata decisiva nel finale. Il Napoli è una buona squadra e Ancelotti è un allenatore di grande esperienza. Sarà un girone interessante".

"Sarà emozionante sfidare il Genk"

Non sono mancati anche i commenti dei giocatori del Napoli. Tra i più interessati soprattutto Kalidou Koulibaly che affronterà in Europa una sua ex squadra: "La Champions League è unica. Ci aspettano partite difficili ma ci faremo trovare pronti: sarà emozionante sfidare il Genk" le parole del difensore azzurro. Anche Insigne ha espresso il suo supporto per la prossima campagna europea: "Carichi per una nuova stagione di Champions League", le parole dell'attaccante napoletano.