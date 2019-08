Mauro Icardi e il Napoli, non è stata detta ancora la parola "fine". Almeno da parte del club di De Laurentiis, che continua ad aspettare l'attaccante nerazzurro ormai fuori dal progetto Inter. Nonostante, infatti, non siano al momento arrivati segnali di apertura da parte dell'argentino, il Napoli ha fissato per la giornata di venerdì la "deadline": non un giorno qualsiasi, ma quello in cui è programmato un incontro con gli agenti di Fernando Llorente, l'altro obiettivo per completare l'attacco. L'impressione è dunque che venerdì si prenderà una direzione: se non giungeranno segnali da Icardi, l'ultimatum scadrà e verranno definiti gli ultimi dettagli con lo spagnolo.

In uscita c'è Hysaj: lo vuole il Valencia



In queste ore intanto, il Napoli lavora ad una pista in uscita: chi potrebbe lasciare la squadra di Ancelotti è Elseid Hysaj, sul quale è piombato il Valencia dopo l'infortunio di Piccini. La formula alla quale i due club stanno lavorando è quella del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo se Hysaj dovesse raggiungere un tot di presenze e altri obiettivi personali con il club. La trattativa è stata confermata anche dall'agente dell'albanese, Mario Giuffredi: "Ci sono contatti, ma il tempo è poco e dobbiamo accelerare".