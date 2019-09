La Juve ha comunicato la lista per la prossima Champions League. Lista con esclusioni eccellenti. A cominciare da Mario Mandzukic, rimasto a Torino nonostante le richieste dall’estero. Sarri fa un "taglio" a centrocampo, con Emre Can sacrificato, e uno in difesa, dove non c'è l’infortunato Giorgio Chiellini. Per il difensore, che è stato operato con successo al ginocchio, previsti 6 mesi di recupero. In tutto sono 22 giocatori: i bianconeri hanno solo il terzo portiere Pinsoglio come giocatore cresciuto nel vivaio del club e così l’elenco si riduce di tre calciatori. Presenti Blaise Matuidi e Paulo Dybala.

La lista completa della Juventus per la prossima Champions League

1 Szczesny

2 De Sciglio

4 de Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon