Facile immaginare chi abbia scelto la federcalcio portoghese come miglior giocatore dell’anno. Il premio Quinas de Ouro se l’è aggiudicato ancora lui, Cristiano Ronaldo, che ha ritirato il riconoscimento a Lisbona. Salito sul palco, ha tenuto un discorso per i tanti bambini presenti, avvisandoli soprattutto sul pericolo di lasciarsi influenzare dai social. "Questo è un mondo selvaggio, una giungla. Non permettete mai a nessuno di farvi ferire, perché un giorno capiterà sicuramente. Non fatevi influenzare, ma portate avanti i vostri sogni in caso, senza lasciarvi abbattere da nessuno" ha detto il giocatore della Juventus.

"Seguite i vostri sogni"

Anche attraverso i propri canali social, Cristiano Ronaldo ha ribadito il messaggio: "Sono contento di aver vinto il Quinas de Ouro 2019, circondato da bambini che rappresentano il futuro! Seguite i vostri sogni!".