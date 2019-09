Dopo le gare di Inter e Napoli, impegnate martedì 17 settembre in casa rispettivamente contro Slavia Praga e Liverpool, mercoledì 18 in Champions League toccherà altre due rappresentanti del nostro calcio, la Juventus e l'Atalanta. I bianconeri, nella prima giornata del girone D, saranno chiamati alla difficile sfida sul campo dell'Atletico Madrid, mentre i nerazzurri, al debutto assoluto nella competizione, sono stati inseriti nel gruppo C e faranno visita alla Dinamo Zagabria. La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare in programma mercoledì 18: la Juventus contro l'Atletico Madrid sarà diretta da Danny Makkelie, trentaseienne arbitro olandese. Non ci sono precedenti, per lui si tratta del primo incrocio con i bianconeri. Per il match dell'Atalanta in Croazia è stato invece designato Jesus Gil Manzano: c'è un precedente, il fischietto spagnolo ha già diretto i nerazzurri nella sfortunata gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2017/18 contro il Borussia Dortmund (1-1). Impegnato come nostro rappresentate anche Gianluca Rocchi: l'arbitro italiano dirigerà Olympiakos-Tottenham, sfida valida per il girone B.

L'elenco completo delle designazioni

18:55 - Bruges (Jan Breydelstadion)

Club Brugge KV (BEL) - Galatasaray (TUR) | Gruppo A

Arbitro: Slavko Vinčič (SVN)

Assistente 1: Tomaž Klančnik (SVN)

Assistente 2: Andraž Kovačič (SVN)

Quarto Ufficiale: Nejc Kajtazovič (SVN)

VAR: Daniele Orsato (ITA)

AVAR: Michael Fabbri (ITA)

18:55 - Atene (Stadio Geórgios Karaïskákis)

Olympiakós FC (GRE) - Tottenham Hotspur FC (ING) | Gruppo B

Arbitro: Gianluca Rocchi (ITA)

Assistente 1: Filippo Meli (ITA)

Assistente 2: Ciro Carbone (ITA)

Quarto Ufficiale: Daniele Doveri (ITA)

VAR: Paolo Valeri (ITA)

AVAR: Maurizio Mariani (ITA)

21:00 - Parigi (Parco dei Principi)

Paris Saint-Germain FC (FRA) - Real Madrid CF (SPA) | Gruppo A

Arbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistente 1: Gary Beswick (ING)

Assistente 2: Adam Nunn (ING)

Quarto Ufficiale: Martin Atkinson (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

AVAR: Paul Tierney (ING)

21:00 - Monaco di Baviera (Allianz Arena)

FC Bayern Monaco (GER) - Stella Rossa (SRB) | Gruppo B

Arbitro: Robert Madden (SCO)

Assistente 1: David Roome (SCO)

Assistente 2: Douglas Ross (SCO)

Quarto Ufficiale: Kevin Clancy (SCO)

VAR: Pol van Boekel (NED)

AVAR: Dennis Johan Higler (NED)

21:00 - Kharkiv (Oblasnyy Sportyvnyy Kompleks "Metalist")

FC Shakhtar Donetsk (UKR) - Manchester City FC (ING) | Gruppo C

Arbitro: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (POR)

Assistente 1: Rui Licínio Barbosa Tavares (POR)

Assistente 2: Paulo Alexandre dos Santos Soares (POR)

Quarto Ufficiale: Hugo Filipe Ferreira de Campos Moreira Miguel (POR)

VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)

AVAR: João Pedro da Silva Pinheiro (POR)

21:00 - Zagabria (Stadion Maksimir)

Dinamo Zagabria (CRO) - Atalanta BC (ITA) | Gruppo C

Arbitro: Jesús Gil Manzano (SPA)

Assistente 1: Diego Barbero Sevilla (SPA)

Assistente 2: Ángel Nevado Rodríguez (SPA)

Quarto Ufficiale: Juan Martínez Munuera (SPA)

VAR: Alejandro José Hernández Hernández (SPA)

AVAR: Ricardo de Burgos Bengoetxea (SPA)

21:00 - Madrid (Wanda Metropolitano)

Club Atlético de Madrid (SPA) - Juventus FC (ITA) | Gruppo D

Arbitro: Danny Makkelie (NED)

Assistente 1: Mario Diks (NED)

Assistente 2: Hessel Steegstra (NED)

Quarto Ufficialel: Siemen Mulder (NED)

VAR: Jochem Kamphuis (NED)

AVAR: Bas Nijhuis (NED)

21:00 - Leverkusen (BayArena)

Bayer 04 Leverkusen (GER) - FC Lokomotiv Moskva (RUS) | Gruppo D

Arbitro: Paweł Raczkowski (POL)

Assistente 1: Michał Obukowicz (POL)

Assistente 2: Radosław Siejka (POL)

Quarto Ufficiale: Tomasz Musiał (POL)

VAR: Paweł Gil (POL)

AVAR: Bartosz Frankowski (POL)