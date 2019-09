Ventiquattro gol, spettacolo e tanti pronostici rispettati nel mercoledì della prima giornata di Champions. Nel big match di serata, il Psg supera un brutto Real, ko addirittura per 3-0 dopo la doppietta di Di Maria e la rete di Meunier nel finale. Icardi parte titolare e lascia il campo al 60', dopo aver partecipato all'azione del primo gol. Vincono anche City e Bayern (un assist per Perisic), entrambe per 3-0 e senza incontrare troppi problemi, rispettivamente contro Shakhtar Donetsk e Stella Rossa. 2-2 ricco di emozioni per la Juve, raggiunta dalla squadra di Simeone dopo il doppio vantaggio firmato da Cuadrado e Matuidi. Da incubo lo storico esordio in coppa dell'Atalanta, ko 4-0 a Zagabria. Vince a sorpresa la Lokomotiv sul campo del Bayer Leverkusen (un assist per Joao Mario). Due pari, invece, nelle prime partite del pomeriggio giocate alle 18.55: come la Juve, anche il Tottenham si fa rimontare due reti di vantaggio dall'Olympiacos. 0-0 tra Brugge e Galatasaray.

PSG-REAL MADRID 3-0

14' e 33' Di Maria, 90' Meunier

PSG (4-3-3): Navas; Meunier, T. Silva, Kimpempe, Bernat; Marquinhos (70' Herrera), Gueye, Verratti; Sarabia (89' Diallo), Icardi (60' Choupo-Moting), Di Maria. All. Tuchel

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, James (70' Jovic); Hazard (70' Vazquez), Benzema, Bale (79' Vinicius). All. Zidane

Ammoniti: Carvajal (RM), Vinicius (RM), Di Maria (P), Varane (RM), Bernat (P)

BRUGGE-GALATASARAY 0-0 (giocata alle 18.55)

BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Mata, Mitrovic, Deli, Ricca; Vormer, Rits (86' Balanta), Vanaken; Diatta, Okereke (60' Openda), Dennis (73' Diagne). All. Clement

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Mariano (90' Ozbayrakli), Luyindama, Marcao, Nagatomo; Nzonzi; Feghouli, Lemina (61' Mor), Seri (90'+3 Donk), Babel; Falcao. All. Terim

Ammoniti: Lemina (G), Nzonzi (G), Openda (B), Vormer (B), Donk (G)

BAYERN MONACO-STELLA ROSSA 3-0

34' Coman, 80' Lewandowski, 90' Muller

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Pavard, Sule, Hernandez; Tolisso (65' Javi Martinez), Alcantara; Perisic (66' Gnabry), Coutinho (83' Muller), Coman; Lewandowski. All. Kovac

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Milunovic, Degenek, Jander; Canas, Jovancic (62' Vulic); Garcia (83' Vukanovic), Marin, Van la Parra; Pavkov (70' Boakye). All. Milojevic

Ammoniti: Degenek (SR), Vulic (SR)

OLYMPIACOS-TOTTENHAM 2-2 (giocata alle 18.55)

26' rig. Kane (T), 31' Moura (T), 44' Podence (O), 54' rig. Valbuena (O)

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Jose Sà; Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas; Bouchalakis, Guilherme; Masouras (78' Randjelovic), Valbuena (69' Benzia), Podence; Guerrero (89' El Arabi). All. Pedro Martins

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Sanchez, Anderweireld, Vertonghen, Davies; Ndombelé (62' Sissoko), Winks; Moura (76' Lamela), Alli (72' Son), Eriksen; Kane. All. Pochettino

Ammoniti: Guilherme (O), Winks (T)

DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA 4-0

10' Leovac, 31', 42' e 68' Orsic

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Livakovic; Stojanovic, Théophile-Catherine, Peric, Leovac; Moro (73' Gojak), Dilaver, Ademi; Olmo, Petkovic (83' Gavranovic), Orsic (76' Ivanusec). All. Bjelica

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello (46' Malinovskyi); Hateboer, De Roon, Freuler (46' Pasalic), Gosens; Ilicic (88' Barrow), Zapata, Gomez. All. Gasperini

Ammoniti: Djimsiti (A), De Roon (A), Théophile-Catherine (D), Moro (D), Gosens (A)

SHAKHTAR DONETSK-MANCHESTER CITY 0-3

24' Mahrez, 38' Gundogan, 76' Jesus

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Krivtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick (75' Marcos Antonio), Stepanenko; Marlos, Taison, Solomon (46' Konoplyanka); J. Moraes (77' Dentinho). All. Luis Castro

MAN CITY (4-3-3): Ederson; Walker (81' Cancelo), Fernandinho, Otamendi, Zinchenko; Gundogan, Rodri (83' Mendy), De Bruyne (77' Bernardo Silva); Mahrez, Jesus, Sterling. All. Guardiola

Ammoniti: Rodri (MC)

ATLETICO MADRID-JUVENTUS 2-2

48' Cuadrado (J), 65' Matuidi (J), 70' Savic (AM), 90' Herrera (AM)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi (76' Vitolo); Koke, Saul, Thomas (76' Herrera), Lemar (60' Correa); Joao Felix, Diego Costa. All. Simeone

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira (70' Bentancur), Pjanic (87' Ramsey), Matuidi; Cuadrado, Higuain (79' Dybala), Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Ammoniti: Matuidi (J), Cuadrado (J), Diego Costa (A)

BAYER LEVERKUSEN-LOKOMOTIV MOSCA 1-2

16' Krychowiak (LM), aut. Höwedes (LM), 37' Barinov (LM)

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger (71' Amiri); Bellarabi, Havertz, Bailey (46' Alario); Volland. All. Bosz

LOKOMOTIV MOSCA (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Corluka, Höwedes, Rybus; Zhemaletdinov, Barinov, Murilo, Krychowiak, Joao Mario (90'+3 Idowu); Smolov. All. Syomin

Ammoniti: Barinov (LM), Aranguiz (BL)