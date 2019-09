DOMANDA PER CONTE - Quanto è importante l'entusiasmo che si è creato?

"Per noi è fondamentale. Ma l'entusiasmo non deve essere portato dal risultato, altrimenti sarebbe effimero. L'entusiasmo lo dobbiamo portare per quello che stiamo facendo e che stiamo costruendo. Roma non fu costruita in un solo giorno, stiamo lavorando in maniera dura e per questo ringrazio club e calciatori. C'è grande disponibilità e voglia di essere coinvolti, per costruire qualcosa d'importante. Ma non mi piace che l'entusiasmo sia legato ai risultati".