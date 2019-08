Un girone sicuramente difficile, ma non impossibile. Per la sua prima storica avventura in Champions League, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini – inserita in quarta fascia – è stata sorteggiata nel gruppo C con i campioni d'Inghilterra del Manchester City di Pep Guardiola, gli ucraini dello Shakhtar Donetsk e i croati della Dinamo Zagabria. Sarà proprio contro quest'ultimi che Muriel e compagni scenderanno in campo nella prima giornata: alla terza, invece, la sfida all'Etihad Stadium contro il City. Questo il calendario completo con date e orari delle gare dell’Atalanta nel girone di Champions League:

1^ giornata

Dinamo Zagabria-Atalanta, 18 settembre 2019, ore 21.00

2^ giornata

Atalanta-Shakhtar Donetsk, 1 ottobre 2019, ore 18.55

3^ giornata

Manchester City-Atalanta, 22 ottobre 2019, ore 21.00

4^ giornata

Atalanta -Manchester City, 6 novembre 2019, ore 21.00

5^ giornata

Atalanta-Dinano Zagabria, 26 novembre 2019, ore 21.00

6^ giornata

Shakhtar Donetsk-Atalanta, 11 dicembre 2019, ore 21.00