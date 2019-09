L'Atalanta debutta in Champions League in Croazia contro la Dinamo Zagabria. Tra le due squadre sarà la terza sfida ufficiale, l’unico incontro è avvenuto nel 1990 nel primo turno di Coppa UEFA e finì con due pareggi: 0-0 all’andata in Italia e 1-1 al ritorno in Croazia. Per la squadra di Gasperini sarà la trentesima partita in Europa. I nerazzurri per 11 volte hanno giocato in Coppa delle Coppe, 10 in Coppa UEFA e 8 in Europa League. L'Atalanta debbutterà contro la Dinamo Zagabria che è reduce da 11 sconfitte consecutive, la peggior striscia negativa di sempre dopo quella dell'Anderlecht che tra il 2003 e il 2005 perse 12 volte consecutivamente. I croati sono inoltre le squadre con almeno 30 partite in Champions League ad avere la media gol a partita più alta.

Dove vedere la partita in tv

Il debutto dell'Atalanta in Champions League sarà visibile dalle ore 21 su Sky Sport Arena (satellite e fibra), Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà affidata alla voce di Maurizio Compagnoni, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini. Massimiliano Nebuloni sarà invece la voce a bordocampo.