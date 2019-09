Un migliaio di tifosi dell'Atalanta è rimasto per ore alla frontiera tra Slovenia e Croazia per controlli della polizia sui pullman partiti da Bergamo alla volta di Zagabria per la prima partita della fase a gironi della Champions League. La situazione si è sbloccata solo verso dalle 20.30 grazie all'intervento della UEFA. La polizia croata avrebbe rinvenuto a bordo alcuni oggetti considerati pericolosi - aste non a norma e cavatappi - con l'intenzione di far rientrare i mezzi in Italia attraverso la Slovenia. Dopo l'intervento della UEFA, i tifosi nerazzurri sono entrati allo stadio Maksimir a metà del primo tempo della partita contro la Dinamo.