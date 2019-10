Una vittoria arrivata proprio all’ultimo respiro, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Alla fine però il risultato di San Siro sorride allo Shakhtar Donetsk che batte per 2-1 l’Atalanta. "È stata una vera battaglia strategica sul campo, molto intensa. La mia squadra si è esibita ai massimi livelli. A volte – l’analisi dell’allenatore degli ucraini Castro – abbiamo giocato in un modo, poi siamo cambiati quando qualcosa non ha funzionato. Ma nel complesso abbiamo causato problemi che l’Atalanta non si aspettava. Sicuramente in campo si sono affrontate due squadre belle. Due squadre forti". Un successo maturato anche grazie alla maggiore esperienza, aspetto che Castro non nasconde: "Siamo più esperti in Champions rispetto all’Atalanta, noi comunque abbiamo avuto pazienza e abbiamo saputo gestire i momenti difficili. Sapevamo che i primi 15 minuti sarebbe stati complicati, che ci avrebbero pressato molto. In alcuni tratti ha giocato meglio l’Atalanta, in altri noi. Alla fine però abbiamo ottenuto una vittoria fantastica al termine di una partita bellissima. Sono molto contento, tutti i cambi per rinforzare il reparto offensivo hanno funzionato", ha concluso l’allenatore dello Shakhtar Donetsk.