GRUPPO A

Galatasaray-Psg 0-1

Real Madrid-Brugge 2-2

Classifica: Psg 6, Brugge 2, Galatasaray e Real Madrid 1

Al Psg basta il primo gol di Icardi (partito titolare al posto di Mbappé) con la sua nuova maglia per battere il Galatasaray e mantenere la vetta a punteggio pieno. Primo punto, sudatissimo, per il Real Madrid, che riagguanta il Brugge in rimonta e nel prossimo turno affronterà il Galatasaray con l'obiettivo di rilanciarsi in classifica.



GRUPPO B

Tottenham-Bayern Monaco 2-7

Stella Rossa-Olympiacos 3-1

Classifica: Bayern Monaco 6, Stella Rossa 3, Tottenham e Olympiacos 1

Implacabile il Bayern, primo a punteggio pieno con 10 gol fatti dopo 2 giornate: ben 7 rifilati a Londra alla finalista della scorsa edizione, nel big-match di giornata che si rivela anche la partita più pazza. La Stella Rossa ne approfitta battendo l'Olympiacos in rimonta, ed è seconda nel girone.



GRUPPO C

Atalanta-Shakhtar 1-2

Manchester City-Dinamo Zagabria 2-0

Classifica: Manchester City 6, Dinamo Zagabria e Shakhtar 3, Atalanta 0

Tanti complimenti ma ancora nessun punto per l'Atalanta, ultima a 0 in un girone che come era prevedibile è dominato dal City, prossimo avversario della squadra di Gasperini.



GRUPPO D

Juventus-Bayer Leverkusen 3-0

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 0-2

Classifica: Juventus e Atletico Madrid 4, Lokomotiv Mosca 3, Bayer Leverkusen 0

Dopo il pareggio nello "scontro diretto" della prima giornata, Juve e Atletico proseguono a braccetto vincendo le rispettive partite e guidando la classifica a quota 4. Nel prossimo turno, per i bianconeri c'è la Lokomotiv, che al momento insegue a 3 punti.