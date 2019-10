Dopo la prima serata della seconda giornata di Champions, con protagoniste Juventus e Atalanta, oggi è la volta dei gironi E, F, G e H. Occhi puntati come al solito sulle partite delle italiane. Prima scenderà in campo la squadra di Ancelotti, impegnata in trasferta a Genk alle 18:55. Dopo il successo contro il Liverpool, il Napoli deve confermarsi anche in trasferta dopo gli ultimi tentennamenti in campionato, il passo falso in casa contro il Cagliari e la vittoria sudata, sempre al San Paolo, contro il Brescia. La sera, alle 21, sarà la volta dell'Inter sul campo del Barcellona. Partita proibitiva per gli uomini di Conte dopo il deludente pareggio contro lo Slavia Praga all'esordio. Al tempo stesso però, anche il Barcellona non vive un nuon momento, con un inizio di stagione condito già da due sconfitte. Entrambe le squadre hanno un punto in classifica. Napoli e Inter andranno entrambe in onda su Sky Sport Uno, canale 201.

Le altre partite della giornata

Alle 18:55, oltre al Napoli, ci sarà la sfida tra Slavia Praga e Borussia Dortmund, l'altra partita del gruppo F comprendente Barcellona e Inter. I cechi vogliono confermarsi anche contro il Dortmund, mentre i tedeschi vorrebbero approfittare dello scontro tra Barcellona e Inter per allungare in classifica. La sfida sarà trasmessa su Sky Sport Football, canale 203. Sullo stesso canale, alle ore 21, andranno in onda i campioni in carica del Liverpool contro il Salisburgo, l'altro incontro del gruppo E che conta anche il Napoli. Ad Anfield i Reds vogliono conquistare i loro primi punti della stagione europea. Per il girone G, probabilmente il più equilibrato della competizione, giocheranno Lipsia-Lione e Zenit Benfica, entrambe alle 21. La prima partita sarà trasmessa su Sky Sport 256, mentre la seconda su Sky Sport 257. Chiude i conti il giorne H, con il Chelsea in trasferta in Francia contro il Lille e il Valencia che ospita al Mestalla l'Ajax. Entrambe scenderanno in campo alle 21. Gli inglesi, chiamati a riscattare la sconfitta col Valencia, saranno su Sky Sport 254, mentre i semifinalisti dell'ultima Champions andranno in onda su Sky Sport 255. Un'altra notte di stelle in arrivo. Diretta Gol dalle 21 su Sky Sport Collection (canale 205) per non perdersi nulla.

Il programma

Ore 18.55

Genk – Napoli (Sky Sport Uno)

Slavia Praga – Dortmund (Sky Sport Football)

Ore 21.00