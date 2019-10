Quando e a che ora si gioca Inter-Dortmund?

La gara tra Inter e Borussia Dortmund, valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Champions League, si disputerà mercoledì 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano.

Dov'è possibile guardare Inter-Dortmund?

La partita tra Inter e Dortmund sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, il commento tecnico Daniele Adani; a bordo campo ci saranno Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. Diretta Gol con Federico Zancan.

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

L’ultima volta che Inter e Borussia Dortmund si sono incrociate risale ai quarti di finale della Coppa Uefa 1993-94; i nerazzurri vinsero con uno score complessivo di 4-3, alzando alla fine il trofeo. Borussia Dortmund e Inter si sono affrontate nella semifinale di Coppa dei Campioni, nell’aprile 1964; anche in quell'occasione i nerazzurri batterono i tedeschi e vinsero poi la finale. L’Inter non vince da sei partite in competizioni UEFA contro squadre tedesche; l’ultimo successo (3-2) dei nerazzurri risale a marzo 2011 contro il Bayern Monaco in Champions League.

Qual è lo stato di forma delle due squadre?

Antonio Conte ha esordito da giocatore in Champions League proprio contro il Borussia Dortmund con la maglia della Juventus, nel settembre 1995; l’attuale tecnico dei nerazzurri segnò il terzo gol nel match vinto dai bianconeri per 3-1. Ora alla guida della sua Inter cerca la vittoria come allora. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta contro il Barcellona al Camp Nou, nonostante la prestazione, spcialmente nel primo tempo, sia stata convincente. In campionato Lukaku e compagni sono reduci dalla sofferta vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo per 4-3. Il Borussia Dortmund ha vinto tre delle cinque trasferte di Champions League con Lucien Favre in panchina: un successo in più di quanti i tedeschi ne abbiano conquistati nei 10 precedenti sotto la gestione di Jurgen Klopp, Thomas Tuchel e Peter Bosz messi assieme. In Bundesliga Sancho e compagni si trovano a meno uno dal primo posto, occupato da Borussia M'Gladbach con 16 punti.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Dopo le rispettive doppiette contro il Sassuolo, l'affiatamento tra Lukaku e Martinez sembra essere sempre più consolidato. I due si cercano spesso, scambiano palla nello stretto e si aiutano. E, cosa più importante, segnano. Potrebbe essere ancora la coppia belga-argentina a illuminare la notte di San Siro con le sue giocate e i suoi gol. Nel Borussia occhio alla velocità e alla tecnica di Sancho, che in caso scendesse in campo, diventerebbe il 52° Under 20 a collezionare 10 presenze in Champions League.