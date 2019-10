Inter-Borussia Dortmund, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

L'Inter affronta a San Siro il Borussia Dortmund nella terza giornata del girone F di Champions League. I nerazzurri, che dopo le prime due gare hanno raccolto solo un punto, hanno bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione. Affaticamento muscolare per Vecino, nemmeno in panchina. Inter-Borussia Dortmund è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno