Quando e a che ora si gioca Salisburgo-Napoli?

La gara tra Salisburgo e Napoli, valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Champions League, si disputerà mercoledì 23 ottobre alle ore 21:00 alla Red Bull Arena di Salisburgo.

Dov'è possibile vedere Salisburgo-Napoli?

La partita tra Salisburgo e Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Arena (satellite e fibra), Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà affidata a Maurizio Compagnoni, il commento tecnico a Luca Marchegiani, da bordocampo saranno presenti Massimo Ugolini e Alessandro Alciato; Diretta gol di Andrea Marinozzi.

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

Salisburgo e Napoli si sono affrontate agli Ottavi di Europa League della scorsa stagione; i partenopei si sono imposti con uno score complessivo di 4-3, nonostante la sconfitta per 3-1 alla Red Bull Arena nella gara di ritorno. Questo è il primo confronto in Champions League tra una squadra austriaca e una italiana da dicembre 2005, quando la Juventus vinse per 3-1 sul campo del Rapid Vienna.

Qual è lo stato di forma delle due squadre

Il Napoli è reduce dalla vittoria in campionato contro l'Hellas Verona con la doppietta di Milik. La squadra di Ancelotti, quarta in classifica in Serie A, ha totalizzato 16 punti. In Champions gli azzurri hanno battuto il Liverpool nella prima giornata e pareggiato contro il Genk alla seconda: 4 i punti totali nel girone. Il Napoli è una delle cinque squadre a non avere ancora subito gol in questa Champions League. Il Salisburgo si è imposto per 6-2 contro il Genk e ha perso contro il Liverpool. Non perde da 19 gare interne in Europa, comprese le qualificazioni, e ha vinto le ultime sei.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

L’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha aperto le marcature in entrambe le sfide di Europa League contro il Salisburgo la scorsa stagione. Inoltre è reduce dalla doppietta in campionato contro l'Hellas Verona. È in un grande stato di forma e ha un buon feeling con la porta in questo periodo. Per il Salisburgo occhio a Hwang Hee-Chan. L'attaccante sudcoreano ha messo lo zampino in cinque gol (due reti, tre assist) del Salisburgo nei due match di Champions League. Nessun giocatore ha fatto meglio in questa stagione.