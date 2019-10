Salisburgo-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: out Manolas

Napoli a Salisburgo nella terza giornata del girone E di Champions League. Ancelotti perde Manolas: gioca Luperto. In attacco c'è Lozano, titolare in coppia con Mertens. Panchina per Insigne, Milik e Llorente. Gli azzurri cercano una vittoria per rimanere in testa al raggruppamento. Ma attenzione agli austriaci, che nelle prime due gare hanno messo a segno 9 gol. La partita in diretta esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204) dalle 21