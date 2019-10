Hamsik celebra Mertens su Instagram dopo sorpasso a Maradona in Champions

Un fotomontaggio con Maradona, per festeggiare la doppietta in Champions League che ha permesso a Mertens di diventare il secondo miglior marcatore della storia del Napoli: tra i commenti, c'è anche quello del primatista Marek Hamsik

Arrivano anche le congratulazioni del numero uno. Con la doppietta al Salisburgo, Dries Mertens è salito a quota 116 gol con la maglia del Napoli superando Diego Armando Maradona, a -5 dal primatista assoluto Marek Hamsik. E oggi l'ex compagno ha fatto i complimenti all'attaccante belga, commentando la foto dell'esultanza immaginaria insieme a Diego postata su Instagram dallo stesso Mertens: "Grande Dries, sono il prossimo". Tra i commenti di gioia anche quelli di Meret e Milik, mentre Allan scrive: "Sei un grande frate', meriti di essere nella storia di questo grande club".

Mertens-Napoli, la cronistoria su Instagram



Il post successivo di Mertens è una grafica delle sue tappe più importanti da quando è a Napoli. Si parte dal primo gol in azzurro il 30 ottobre 2013, passando poi per la vittoria della Coppa Italia nel 2014, il primo gol in Europa e la prima tripletta. Quindi il focus sul gol numero 81 in Serie A (che gli permise di eguagliare Maradona in campionato), arrivando al numero 100 e infine al 116, con la foto della singolare esultanza di ieri sera a Salisburgo.