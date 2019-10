Con la doppietta al Salisburgo il belga prima raggiunge e poi scavalca Diego Maradona nella classifica dei marcatori con la maglia del Napoli, salendo a quota 116 gol, a soli 5 dal primatista assoluto Marek Hamsik. E per festeggiare la prima rete, quella dell'aggancio, Mertens ha scelto un gesto molto curioso, che ha attirato l'attenzione soprattutto dei social e che a molti non è piaciuto. Ma il motivo è presto svelato da Insigne ai nostri microfoni: una dedica a un personaggio dello spogliatoio al quale il belga è molto legato, lo storico magazziniere Tommaso Starace, che ha avuto un incidente in motorino senza gravi conseguenze e che spesso fa quello stesso gesto nello spogliatoio del Napoli