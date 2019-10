Champions, Messi raggiunge Raul e Ronaldo. Ma l'errore sotto porta è da non credere VIDEO

Con la rete allo Slavia Praga, l'argentino ha raggiunto i primatisti per numero di squadre (33) colpite in Champions League. Poi, la clamorosa occasione sciupata sul punteggio di 1-2

Record su record per Leo Messi nell'ultima partita di Champions League. Il gol che mercoledì ha aperto le marcature contro lo Slavia Praga ha aggiunto anche il club ceco alla lunga lista di avversarie europee colpite dalla Pulce. 33, come Raul Gonzalez e Cristiano Ronaldo. Messi aggiorna così anche lo score di miglior marcatore di sempre nella fase a gironi della competizione: ora è a quota 67, a +5 su CR7 (lontanissimo, al terzo posto, Benzema a quota 43). Il duello resta aperto, con il numero 10, oggi 32 anni, che continua a entrare nella storia blaugrana anche per longevità: quello contro lo Slavia è stato il primo gol di Messi in questa edizione della Champions, la 15esima consecutiva che vede l'argentino tra i marcatori. In maglia Barcellona, nessuno ci era mai riuscito.