Napoli-Salisburgo, Marsch: "Loro squadra super. Haaland? Un onore averlo qui"

Nemmeno una sconfitta in 13 giornate di campionato, mentre in Champions ne sono arrivate due su tre. Per questo il Salisburgo non può più permettersi di sbagliare se vuole continuare a cullare il sogno ottavi di finale. Il ko dell'andata con il Napoli ha complicato tutto, ma gli austriaci potrebbero rimettersi in corsa con un risultato positivo al San Paolo: "Loro sono una squadra super ma anche noi abbiamo un collettivo molto forte. Quello che rende una squadra molto buona è lo spirito di gruppo che si crea tramite l'esperienza, nel nostro caso il mix tra giocatori di esperienza e giocatori giovani porta proprio a un grande spirito di squadra". Punta sul gruppo insomma il tecnico del Salisburgo, Jesse Marsch, per lanciare la rivincita al Napoli. Non sarà facile tentare l'impresa, perché dall'altra parte gli azzurri hanno perso solo tre delle ultime 18 partite giocate in casa in Champions: "Sappiamo che ci sono necessari questi punti - ha continuato - ma non guardiamo la classifica. Per entrare in campo dobbiamo avere la testa libera e non pensare al risultato o alle altre squadre. Così rischiamo di perdere l'obiettivo che è giocare bene in campo. I fattori importanti sono la passione e la sicurezza in noi stessi, sono punti su cui stiamo lavorando molto".

"Un onore avere Haaland con noi"

Rispetto al ko in Austria Marsch recupera Dominik Szoboszlai, un'altra delle giovanissime stelle del suo Salisburgo, insieme ad Haaland, capocannoniere della Champions finora con sei gol, uno più di Lewandoski: "Szoboszlai è un giocatore fondamentale per la nostra squadra, non sto qui a parlare di come cambieranno le strategie, ma sono contento che sia qui - spiega il tecnico austriaco - Halaand è un grande giocatore, sta giocando molto bene in campionato e in Champions, è un onore averlo con noi". Ancelotti cercherà di confondergli le idee, anche perché il Napoli ha molte più soluzioni su cui puntare: "Chi gioca? Bella domanda! - ha scherzato - stanno facendo una rotazione. Milik non ha giocato all' andata e questo potrebbe cambiare i piani. Mertens ha giocato molto bene, cosi come Insigne e Callejon, dobbiamo considerare qualsiasi movimento e capire come contrastarli".