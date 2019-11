Dopo la sconfitta contro la Roma e la decisione di De Laurentiis di mandare la squadra in ritiro, il Napoli cerca riscatto in Champions League. Nella quarta giornata del girone E l'avversaria è il Salisburgo. Ancelotti in conferenza: "Se mi chiedete cosa ne penso del ritiro, dico che non sono d'accordo con la società. Poi l'allenatore deve fare l'allenatore e queste sono decisioni che spettano alla dirigenza. Preoccupato per la classifica? Sì, non sono un superficiale. Ma bisogna mantenere la calma per cambiare la situazione"