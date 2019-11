Atalanta Manchester City, orari e dove vedere la partita di Champions League in tv

In uno stadio meraviglioso contro una grande squadra per una serata da sogno. Questa la speranza dell'Atalanta, che si prepara ad una notte europea da top club. A San Siro, infatti, arriva il Manchester City di Guardiola, che viaggia a punteggio pieno dopo tre giornate ed è ad un passo dagli ottavi di finale. In Inghilterra non è andata benissimo, anzi. 5 a 1 il risultato finale, Aguero e Sterling a far girare la testa alla difesa nerazzurra. La squadra di Gasperini è ancora a zero punti nel proprio girone ma la matematica non la condanna. E poi, come ricordato dallo stesso allenatore, c'è anche un'Europa League da conquistare. Nella sua storia europea, l'Atalanta ha giocato una sola partita casalinga contro avversari inglesi, ovvero quella del settembre 2017, che la vide trionfare per 3-0 sull'Everton. Adesso Ilicic e compagni sperano che la storia possa ripetersi. Anche per non imitare l’Otelul Galati, che è stata l'unica squadra a perdere tutte le prime quattro partite nella competizione (stagione 2011/2012). Dall'altra parte un Manchester City reduce dalla vittoria sofferta contro il Southampton (2-1) nell'ultimo weekend di Premier League. De Bruyne e compagni sono secondi in classifica con 25 punti dopo 11 turni, a -6 dal Liverpool capolista. Per contenere gli attacchi inglesi servirà migliorare qualcosa in difesa, dal momento che quella bergamasca è la squadra che ha subito più gol in questa Champions League, ben 11. Occhio, ovviamente, ad Aguero, che con la doppietta dell'andata è andato a segno per l'undicesima stagione di fila nella massima competizione europea. Attenzione anche a Sterling, che ha preso parte attiva a 13 reti nelle ultime 10 presenze in Champions League (nove gol e quattro assist).

Dove è possibile guardare Atalanta-Manchester City?

La sfida tra Atalanta e Manchester City sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno sul 201 (382 o 112 del digitale terrestre) e Sky Sport 252. La telecronaca sarà di Federico Zancan col commento tecnico di Massimo Ambrosini. I collegamenti da bordocampo saranno curati da Alessandro Alciato e Massimiliano Nebuloni. Per Diretta Gol la telecronaca sarà di Geri De Rosa.