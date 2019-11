Atalanta-Manchester City, le probabili formazioni del match di Champions League

L'Atalanta torna a San Siro per la Champions, secondo appuntamento nella Scala del calcio dopo il ko subito dallo Shakhtar. La squadra di Gasperini, ferma a zero punti nel girone, ospita il City dopo il 5-1 dell'andata. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta in campionato con il Cagliari

Ci saranno circa 35mila spettatori a San Siro per seguire la quarta uscita stagionale dell'Atalanta, impegnata con una delle squadre più attraenti a livello mondiale. Il City comanda il girone C a punteggio pieno con 10 gol fatti e uno solo subito (il rigore di Malinovskyi nella sfida di andata). I nerazzurri di Gasperini, al contrario, non hanno raccolto nemmeno un punticino nelle tre gare disputate: al pesante ko di Zagabria è seguita la sconfitta di San Siro con lo Shakhtar.

Atalanta, Gosens dà forfait

Nelle prove generali della vigilia, sul maxischermo di San Siro è stato proiettato un risultato (fa parte delle prove tecniche) a favore dei nerazzurri: una profezia che non si potrà avverare almeno nei marcatori perché Gosens non sarà della partita. Da una parte giocherà Castagne e dall’altra Hateboer. Zapata si è allenato ma non verrà rischiato. Ballottaggi: Kjaer-Palomino, Freuler-Pasalic. Sicuri di giocare Ilicic e il Papu. Il terzo sarà uno tra Malinovskyi, Pasalic e Muriel.

ATALANTA (3-4-1-2) Probabile formazione: Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic; Gomez, Ilicic.

Manchester City, squalificato Foden

Diversi indisponibili per Guardiola, che non può contare su Sané e Laporte, ma nemmeno su Rodri a centrocampo e Zinchenko sulla fascia sinistra. Squalificato Foden, espulso nel match di andata. In forte dubbio David Silva.

MAN. CITY (4-3-3) Probabile formazione: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Angelino; Fernandinho, Gundogan, De Bruyne; B. Silva, Aguero, Sterling.