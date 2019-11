Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di Lorenzo Insigne nella sfida di Champions League in programma mercoledì ad Anfield contro il Liverpool. L'attaccante azzurro infatti continua a sentire dolore al gomito e non sembra in grado di poter scendere in campo. Insigne si era infortunato sabato nella sfida contro il Milan a San Siro, dopo un contrasto con Paquetà: dopo aver provato a rientrare in campo era stato poi costretto a chiedere la sostituzione al 65'.

Gli altri infortunati

Problemi al flessore per Fabian Ruiz nei giorni scorsi. Il centrocampista sta meglio ma la sua situazione verrà costantemente monitorata nelle prossime ore per capire se ha recuperato al 100%. Ci sarà invece sicuramente Mario Rui: il portoghese è rientrato a lavorare con il gruppo ed è a disposizione