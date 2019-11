Atalanta Dinamo Zagabria, le probabili formazioni del match di Champions League

L'Atalanta non vince da cinque partite fra campionato e coppa. Raccogliere i tre punti con la Dinamo Zagabria, però, sarebbe importantissimo per continuare il proprio cammino fra le grandi, nella speranza che Guardiola faccia il suo dovere con lo Shakhtar. Dall'altra parte la squadra che ha reso un incubo l'esordio nella competizione ai ragazzi di Gasperini, travolti 4-0 in Croazia. Sono passati più di due mesi da quella partita, è tempo di far vedere i propri miglioramenti a San Siro. Un dato rende ottimisti i nerazzurri: la Dinamo non ha mai vinto una trasferta contro una squadra italiana in competizioni europee (4 pareggi e 9 sconfitte), segnando più di un solo gol solamente in una di queste 13 sfide (2-2 contro la Juventus nel marzo 1967).

Gasperini, un solo dubbio

Pochissimi dubbi da sciogliere per Gasperini, che con la Dinamo si gioca il tutto per tutto. Lo farà senza Duvan Zapata, ancora out per infortunio e non ancora convocato. Per sostituire il colombiano ci sono due ipotesi: la prima riguarda Ilicic falso nueve con la coppia Gomez-Pasalic alle sue spalle. Altrimenti potrebbe partire dal 1' Muriel anche se al momento è la carta che l'allenatore potrà giocarsi a gara in corso. Sarà un match molto lungo infatti, dove i cambi risulteranno fondamentali. Il ballottaggio da sciogliere è a centrocampo, sull'esterno, dove giocherà uno fra Hateboer e Castagne.

Atalanta, probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Ilicic. All. Gasperini

Difesa a tre per la Dinamo

Bjelica si presenterà a San Siro con un'insolita difesa a tre, lui che ha sempre giocato a quattro dietro sia in campionato (dove è primo) sia in Champions, dove è secondo a quota cinque punti alle spalle del City. Non ci sarà perchè squalificato il centrale Moro. Nei tre centrali di centrocampo spazio a Olmo, Gojack e Ademi, mentre sugli esterni ecco Leovac e Stojanovic. In avanti tandem formato da Orsic e Petkovic.

Dinamo Zagabria, la probabile formazione (3-5-2): Livakovic; Peric, Dilaver, Catherine; Stojanovic, Olmo, Gojack, Ademi, Leovac; Orsic, Petkovic. All. Bjelica