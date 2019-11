Atalanta-Dinamo Zagabria, scontri fuori San Siro: feriti alcuni tifosi nerazzurri

Daspo a 3 tifosi croati

Già in mattinata, invece, la polizia di Milano aveva dato un daspo a tre tifosi croati trovati in possesso di oggetti atti ad offendere e fumogeni durante il controllo al casello. Altri 6 sono stati denunciati in serata allo stadio: anche loro sono stati destinatari del provvedimento sportivo sempre perché in possesso di fumogeni in fase di filtraggio. Circa 150 tifosi croati trovati senza biglietto sono stati tenuti all'esterno dell'impianto. Secondo la polizia sono arrivati in città 3500 tifosi croati, che sono stati monitorati per tutta la mattinata in varie zone del centro cittadino e condotti infine al Meazza in corteo.